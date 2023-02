Schianto tra auto all'incrocio, due feriti e traffico in tilt

Non ha fortunatamente provocato conseguenze gravi un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, 8 febbraio, a Pieve del Grappa, in via Molinetto. Coinvolte due auto guidate da un uomo di 81 anni e una 39enne, entrambi residenti nella zona. I due hanno riportato contusioni lievi e sono stati portati a Castelfranco per accertamenti. Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza Pedemontana Emergenza ODV Suem Pieve del Grappa e la polizia locale unione montana del Grappa. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con code in entrambe le direzioni di marcia.