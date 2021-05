Schianto tra tre auto, ferite madre e una bambina di due anni

L'incidente è avvenuto alle 22.20 di giovedì sera a Salgareda, in via Arzeri. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza e il Suem 118. Lievi lesioni per una 31enne e la piccola

Non ha fortunatamente avuto conseguenze tragiche l'incidente avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.20 circa, a Salgareda, in via Arzeri, al confine con il Comune di Cessalto. A scontarsi sono state tre auto: a bordo di uno dei mezzi una 31enne di Chiarano, T.L.X., e la figlioletta di 2 anni. Illesi gli altri coinvolti nello schianto. Per liberare dalle lamiere dei mezzi i coinvolti nell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza oltre a medici e infermieri a bordo di alcune ambulanze del Suem 118.