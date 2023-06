Auto va fuori strada si incendia, salvi per miracolo i due giovani a bordo

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto a mezzanotte e trenta a San Biagio di Callalta, lungo via Postumia Est. Una Fiat 500X, guidata da un 28enne e con a bordo la convivente 25enne, entrambi italiani residenti a Biancade, è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, in un fossato, con il veicolo che si è ribaltato e poi incendiato. I due sono scesi da soli dal veicolo, soccorsi da medico e infermieri del Suem 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposti alle cure del caso. I due non sono fortunatamente in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere fiamme mentre i carabinieri di Treviso hanno effettuato i rilievi di legge. A provocare lo schianto potrebbe essere stata l'alta velocità o lo stato psicofisico alterato da parte del conducente del mezzo. Al vaglio i test ematici svolti dai medici del nosocomio trevigiano.