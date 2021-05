Schianto frontale, un ferito trasportato in elicottero al Ca' Foncello

L'incidente che ha coinvolto due auto è avvenuto poco dopo le 17 in via Ormelle a San Polo di Piave. Intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano oltre a medici e infermieri del Suem 118

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente frontale avvenuto tra due auto intorno alle 17 in via Ormelle a San Polo di Piave. Coinvolto un cittadino indiano di 45 anni, H.S., residente a Cimadolmo che è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano. Rimasta coinvolta lievemente una terza auto senza particolari conseguenze. Nel pomeriggio di oggi, martedì 25 maggio, un bambino è rimasto ferito in modo molto lieve a Spresiano, lungo la Pontebbana, all'altezza del centro commerciale Plavis: il piccolo è stato urtato da un'auto in transito e ha riportato lesioni di poco conto. Precauzionalmente è intervenuto ugualmente un'ambulanza del Suem 118.