Doppio schianto, feriti un 19enne e un 15enne

Non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 a San Zenone degli Ezzelini. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pieve del Grappa, un ragazzo egiziano di 18 anni, di ritorno da un viaggio in cui ha accompagnato il fratello, perdeva controllo del mezzo schiantandosi sul ciglio della strada. Dalle prime testimonianze del ragazzo e di alcuni testimoni che hanno sentito rumori, pare che il ragazzo sia trovato un furgone che ha invaso parzialmente la sua corsia e che poi si sia allontanato a tutta velocità. Soccorso da ambulanza e automedica del Suem, il ragazzo è stato portato a Castelfranco per accertamenti con traumi contusivi multipli.

Incidente anche nel pomeriggio a Maser, lungo via bassanese, di fronte allo stabilmento Forno d'Asolo. Un ragazzo di 15 anni di ritorno da scuola, residente nella zona, ha colpito l'auto che lo precedeva a causa del blocco della ruota anteriore della moto ed è finto in un fossato. Lo studente è stato soccorso da un'automedica di Crespano e da un'ambulanza di Montebelluna. Le sue lesioni non sono fortunatamente gravi. Stabilizzato e immobilizzato il 15enne è stato trasportato all'ospedale di Montebelluna.