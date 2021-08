Urtata da un camion, muore donna in bici

Ennesima tragedia della strada in un mese di agosto contrassegnato da numerosi incidenti stradali in tutta la Marca. Questa volta a perdere la vita è stata una 79enne, Graziosa Pancot, urtata da un camion in transito guidato da un 67enne, C.L., mentre percorreva in sella alla sua bici via Mareno, a Santa Lucia di Piave. L'incidente è avvenuto alle 17.30 circa. L'anziana è morta praticamente sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita da parte di medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. A svolgere i rilievi di legge sono stati gli agenti della polizia locale di Conegliano. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, con la circolazione deviata su percorsi alternativi. Non vi sono attualmente testimoni diretti dell'incidente. Dal vicino "Bar IL", di fronte al quale è avvenuta la tragedia, riferiscono di un forte tonfo ma resta ancora incerta l'esatta dinamica dell'accaduto. In zona non vi sarebbero telecamere utili. L'anziana era nota in zona: pare che spesso si recasse in bici presso il cimitero, a pregare sulla tomba del marito.