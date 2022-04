Perde il controllo dell'auto e finisce in un dirupo, morto un 23enne

Tragedia della strada nella notte nella zona di Solagna, in particolare lungo strada delle Penise, sul Col Moschin. A perdere la vita un 23enne di Borso del Grappa, Mattia Citton. Il pick-up, un Dodge Ram. su cui viaggiava il giovane, attorno alle 4.30, è stata ritrovata in fondo ad un dirupo, dopo aver carambolato lungo un pendio per almeno 400 metri, da un'altezza di una cinquantina di metri: il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, nei pressi del rifugio Alpe Madre. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato all'esterno dell'auto. Per recuperare la vettura sono intervenuti medico e infermieri del Suem di Crespano, i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e i carabinieri. E' probabile che a causare l'incidente (il decesso potrebbe risalire ad alcune ore antecedenti alla tragedia) sia stato un malore improvviso, un colpo di sonno o l'alta velocità. La salma è stata trasportata dai vigili del fuoco e una squadra del soccorso alpino per circa 300 metri più a valle, fino alla strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 8.