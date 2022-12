Tamponamento tra auto sul Passante, cinque persone in ospedale

Ennesimo schianto sulle strade della provincia di Treviso: nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, verso l'una, due auto si sono tamponate in direzione Trieste poco prima del casello di Preganziol in A57 (Passante di Mestre).

Il bilancio è di cinque feriti, fortunatamente non gravi. Quattro di loro sono stati portati al Ca' Foncello di Treviso, uno all'ospedale dell'Angelo di Mestre. A Treviso sono ricoverati due donne e due uomini: la 47enne C.C. di Postioma e la 53enne R.Z. Con loro R.B., 71enne italiano e G.T. 42enne di origini albanesi. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Nessun disagio per il traffico in autostrada.