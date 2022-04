Tamponamento tra auto, ferita mamma incinta e due bimbi di 1 e 8 anni

Paura nel pomeriggio di oggi, 1° aprile, a Barcon di Vedelago, per un incidente avvenuto lungo via III Armata. Un'auto è stata tamponata da un altro veicolo e gli occupanti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. Si tratta di una donna incinta e dei suoi due figli di 8 e un anno. La mamma e il più piccolo dei bimbi sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco Veneto mentre il figlio maggiore è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 e la polizia locale.