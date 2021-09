Moto contro auto e camion sulla Pontebbana, traffico in tilt

Un motociclista, B.E., villorbese di 47 ann, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto alle 14.40 circa di oggi, martedì 28 settembre, a Carità di Villorba, lungo la Pontebbana, a pochi passi dalla concessionaria Autostar. La moto, una Yamaha si è scontrata, per cause in corso di accertamento, contro un'auto, una Opel Insigna, condotta da e F.I. di 73 anni, e quindi da un camion che procedeva nella stessa direzione di marcia. Il motociclista e l'automobilista hanno riportato ferite serie ma non letali: a soccorrerli e trasportarli al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso sono stati medico e infermieri del Suem 118. Il traffico della zona di via Roma è andato a lungo in tilt: la circolazione è rimasta bloccata fino a quando sono terminati i rilievi del caso, effettuati dalla polizia locale di Villorba. A innescare lo scontro sarebbe stato l'automobilista che stava lasciando la concessionaria per immettersi nella Pontebbana, nella stessa direzione degli altri due mezzi.

Nel tardo pomeriggio a Spresiano, in via Toniolo, un secondo incidente ha interessato sempre un motociclista che si è scontrato contro un'auto. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti ma è stato portato d'urgenza al nosocomio trevigiano. Per i rilievi intervenuti i carabinieri.