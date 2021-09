Ubriaco alla guida, dose di marijuana in tasca: via la patente ad un 30enne

Controllo dei carabinieri di Castelfranco a Istrana, in via Nazario Sauro, nella tarda serata di giovedì. Era al volante con un tasso alcolemico di 0,86 gr/l

Reduce da una serata di bagordi, con qualche brindisi di troppo, è finito nella rete dei controlli dei carabinieri. La disavventura è capitata alle 23.15 circa di ieri sera, giovedì 24 settembre, ad un operaio 30enne di Montebelluna, fermato da una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco a Istrana, via Nazario Sauro. L'uomo, sottoposto all'etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,86 gr/l. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente di guida e una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il 30enne aveva in tasca anche una piccola dose di marijuana, 0,82 grammi.