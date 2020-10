Ladri in azienda agricola, spariti soldi e cibo: «Danni per 5mila euro»

Verso le 5 di questa mattina, giovedì 22 ottobre, l'azienda agricola "La Perla" a Ponzano Veneto è stata svaligiata dai ladri, entrati in azione all'alba. Il cancello principale dell'azienda rimane sempre aperto per permettere ai clienti di usare il distributore del latte aperto 24 ore su 24.

I ladri sono quindi riusciti a entrare senza difficoltà. Una volta all'interno dei locali hanno lasciato il caos totale, aprendo tutte le porte e mettendo sottosopra ogni cosa in cerca di soldi e prodotti di valore. Quando i titolari sono arrivati si sono trovati davanti uno scenario a dir poco disarmante: «Stanotte, non è stata proprio una buona nottata - raccontano ai nostri microfoni - I ladri hanno fatto un vero disastro all'interno dell'azienda facendo sparire un bel po' di prodotti e mettendo ogni cosa a soqquadro. Spariti i 300 euro contenuti all'interno del nostro fondo-cassa. Il danno più grande l'abbiamo però subito con il furto dei nostri prodotti alimentari che, da una prima stima, supera di sicuro i 4mila euro. In totale abbiamo avuto danni per 5mila euro e, non contenti, i ladri ci hanno scassinato anche i distributori esterni del latte e del caffè da cui hanno rubato solo poche decine di euro visto che erano stati svuotati da poco». Nella fuga i malviventi si sono dimenticati alcuni oggetti sequestrati dai carabinieri intervenuti sul posto alle ore 5.45. Rinvenuti: una mascherina usata, una chiave inglese da 20 e un martelletto con cui i ladri hanno aperto i due distributori esterni. Gli uomini dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili. «Nonostante lo choc per il furto, da stamattina siamo già tornati operativi e al lavoro. Non bisogna mai mollare» concludono i titolari.