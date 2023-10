Malore mentre lavora nel suo negozio, parrucchiera muore a 51 anni

Sono ore di profondo cordoglio a Mareno di Piave per l'improvvisa scomparsa di Sonia Comin, la parrucchiera 51enne che nella mattinata dello scorso 23 settembre era stata colpita da un grave malore mentre si trovava al lavoro nel suo negozio. Le clienti prima e i medici del Suem 118 poi hanno tentato di prestare le prime cure alla donna che è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove ieri, 1 ottobre, dopo quasi dieci giorni di lenta agonia, è spirata, lasciando la sua famiglia, il marito Loris e i figli Sarah e Michael, i genitori Arduino e Giuseppina, i fratelli Laura, Sandra e Daniele, i parenti, gli amici e i tanti clienti in un profondo dolore. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio nei loro confronti. Il funerale si svolgerà giovedì prossimo 5 ottobre, alle 15.30, presso la chiesa Arcipretale di Mareno di Piave.