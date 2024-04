Allarme bomba la mattina di Pasquetta: chiusa via Donizetti

Allarme bomba a Pasquetta: lunedì mattina, intorno a mezzogiorno, in via Donizetti a Mogliano Veneto, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un involucro confezionato a forma di missile.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Treviso e alcune pattuglie dei carabinieri di Treviso, oltre agli artificieri dell'Arma provenienti da Padova. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento degli artificieri in totale sicurezza, operazione che si è conclusa poco dopo le 16. All'Interno dell'involucro non c'era nulla di pericoloso.