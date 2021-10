Rottweiler aizzato verso i passanti, denunciato il proprietario dell'animale

E' stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Mogliano uno dei due autori di un'aggressione avvenuta nella serata dello scorso 26 settembre nei pressi dell'hotel Meridiana, non distante dal Terraglio. Un 52enne ed il figlio 20enne, residenti della zona, vennero feriti a bottigliate e venne aizzato contro loro un rottweiler che morse il giovane. A finire nei guai un uomo tunisino di 43 anni, residente nella zona e proprietario dell'animale: lo straniero, già conosciuto dalle forze dell'ordine, dovrà rispondere di vari reati tra cui minacce, lesioni e omessa custodia di anomali.

Un ruolo nello scontro ce l'ha avuto senza dubbio anche l'alcool. Il nordafricano e l'amico, in corso di identificazione, sono stati notati dal 20enne mentre, in evidente stato di ebrezza, uno dei due stava orinando su un albero e l'altro era seduto su una panchina. Nel frattempo il cane era libero e minaccioso. Il giovane, dopo un breve scambio verbale con i due, ha chiesto l'intervento del padre dopo aver filmato con lo smartphone i loro comportamenti decisamente poco urbani. I balordi, alle contestazioni dell'uomo, hanno reagito violentemente con pugni, bottigliate e scagliando il rottweiler contro lui ed il figlio. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, su segnalazione dei residenti, ma nel frattempo il 43enne e il suo compagno di bevute si erano allontanati. Alla fine saranno 10 i giorni di prognosi refertati al padre (ferite ad una gamba e contusioni agli zigomi) e 30 quelli per il figlio (per una mano fratturata e un morso del cane).