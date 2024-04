Urtato da un'auto finisce nel fossato, ciclista recuperato dai vigili del fuoco

Alle 13:20 di oggi, di sabato 13 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Terraglio a Preganziol per un incidente tra un’auto e una bici: ferito il ciclista, un 71enne, V.B., di Mogliano Veneto. I pompieri accorsi da Treviso, hanno collaborato con il personale del Suem al soccorso del ciclista, finito nell’erba sotto il piano stradale. Il ferito è stato trasportato dai soccorritori in barella fino al piano stradale e poi trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.