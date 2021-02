Tragedia sulla linea Treviso-Venezia, muore travolta da un treno

Una ragazza di 23 anni, le cui generalità non sono ancora note, è stata investita e uccisa da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine, a circa 500 metri dalla stazione di Mogliano Veneto, in direzione di Preganziol. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far molto per salvare la vita alla persona coinvolta. Sul posto per le indagini del caso la polizia ferroviaria di Mestre e i vigili del fuoco di Treviso. Non chiaro se l'episodio sia da ricondurre ad un tentativo di suicidio o ad un incidente. La circolazione lungo la linea è attualmente bloccata in entrambe le direzioni.