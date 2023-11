Perseguita e abusa di una prostituta, 21enne condannato a 8 mesi

Galeotti furono quei momenti "hot" passati in compagnia di una prostituta rumena che era di due anni più grande di lui. Preso dalla passione il giovane si era, a suo dire, perdutamente innamorato e la considerava la sua ragazza. E da lì sarebbero partiti glia atteggiamenti ossessivi, che lo hanno portato a presentarsi sul luogo di lavoro della ragazza in una piazzola a Mogliano, con tanto di scenate di gelosia che avevano portato più di un cliente ad allontanarsi dal luogo della "contrattazione" e far perdere alla passeggiatrice l'incasso anche dell'intera nottata. Arrivando anche al punto di costringere la ragazza a subire rapporti sessuali non voluti per evitare gli eccessi di violenza causati dai comportamenti di lui.

Così il 21enne, un residente moglianese, era stato prima il destinatario dei una misura di non avvicinamento alla presunta vittima e poi era finito a processo, con l'accusa di stalking e violenza sessuale. Il pubblico ministero Francesca Torri era arrivata a chiedere una pena esemplare, 4 anni e 8 mesi; ma il gup Cristian Vettoruzzo, il giudice di fronte al quale il procedimento è stato incardinato con il rito abbreviato, ha condannato il 21enne a soli 8 mesi per lo stalking mentre lo ha assolto dall'accusa di violenza sessuale. La pena è stata sospesa a patto che il ragazzo frequenti per un anno una serie di incontri riservati a uomini con problemi nei rapporti con le donne. Il difensore, l'avvocato Pietro Dalla Libera, ha preannunciato comunque il ricorso in Appello. E' stato anche liquidato un danno in favore della parte civile (difesa dall'avvocato Damiano Danesin) di 8 mila euro.

La vicenda era iniziata nell’estate del 2021 quando il giovane moglianese si era presentato come un qualsiasi cliente di una lucciola che aveva da tempo adocchiato. I due pattuiscono il prezzo della prestazione e poi si appartano. Dopo quell’incontro il 21enne inizia a presentarsi ogni sera nella piazzola del Terraglio e fa di tutto per isolare la prostituta, facendo scenate ad ogni cliente che in macchina la abborda e allontanando di fatto chiunque cercasse di avere prestazioni sessuali con la rumena. La situazione diventa ancor più insostenibile quando il giovane pretende rapporti sessuali con quella che reputava la sua ragazza. E la lucciola rumena acconsente pur di fermare le aggressioni sempre più frequenti nei suoi confronti. Una sera, infatti, la 23enne era stata presa a schiaffi e pugni, il tutto accompagnato da insulti. Un vero e proprio crescendo di violenze alle quali aveva però deciso di dire basta dopo oltre un anno.