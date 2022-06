Lite furibonda al bar: freccetta piantata nella tempia di un 21enne

Non è fortunatamente in pericolo di vita un 21enne, A.V., rimasto ferito durante una lite furibonda che si è consumata nella serata di oggi, 30 giugno, al bar Centrale di Montebelluna. Un avventore, per cause in corso di accertamente e al termine di uno scontro per futili motivi, gli avrebbe conficcato una freccetta da tiro al bersaglio su una tempia. Il ferito è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno dando la caccia all'aggressore; non noto se si tratti o meno di una vecchia conoscenza della vittima.