/ via Galileo Galilei

Negozio incendiato, il piromane era l'ex proprietario: arrestato dai carabinieri

L'episodio era avvenuto lo scorso 30 gennaio a Guarda di Montebelluna, in una sartoria di via Galilei. In carcere un ex imprenditore cinese che ha minacciato di morte la moglie dell'attuale proprietario, colpevole di aver collaborato con i carabinieri. Le fiamme hanno rischiato di far saltare in aria una caldaia della palazzina che ospita il negozio