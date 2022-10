Incendia le auto del vicino di casa, arrestata dai carabinieri la "piromane"

I militari dell'Arma di Vittorio Veneto hanno identificato la presunta responsabile del danneggiamento, seguito da incendio, avvenuto la scorsa notte, verso le 2, in un parcheggio condominiale di Moriago della Battaglia, in via 25 aprile. Per motivi ancora in fase di accertamento, forse legati a difficili rapporti di vicinato, la donna, una 47enne italiana, avrebbe rovesciato del liquido infiammabile e poi appiccato il fuoco con un accendino su due autovetture di proprietà di un conoscente, residente nei pressi della sua abitazione, danneggiando completamente uno dei due veicoli e, solo lievemente, il cofano dell'altro.

Le fiamme, prima di essere definitivamente spente dai Vigili del Fuoco giunti in loco con i Carabinieri operanti, hanno lambito anche un'ulteriore autovettura e una bicicletta in sosta nelle adiacenze dei due veicoli menzionati. La donna, senza precedenti penali alle spalle, è stata identificata dai militari dell'Arma nelle fasi immediatamente successive all'episodio, ed è stata tratta in arresto. Al termine degli accertamenti del caso, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, la 47enne è stata infine rimessa in libertà, in attesa del prosieguo della vicenda penale.