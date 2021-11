San Vendemiano piange Dario, scomparso a 24 anni per una malattia

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di San Vendemiano dopo aver appreso della scomparsa ieri mattina del 24enne Dario Dall'Ava, ex studente di amministrazione e marketing al Marco Fanno di Conegliano e iscritto a Giurisprudenza all'Università di Udine, oltre che ex stagista alla Da Re di Godega di Sant'Urbano. Il giovane è difatti venuto a mancare dopo aver a lungo combattuto contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Come riporta "la Tribuna", Dario ha lottato sempre con forza e sorriso, ma alla fine il male ha avuto la meglio sul suo corpo ormai debilitato. Il 24enne, grande appassionato di natura e viaggi e che in passato aveva perso la madre, lascia nel dolore il papà commerciante ambulante, il fratello, l'amata fidanzata Martina Battistella e tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famigliari in questo difficile momento della vita.