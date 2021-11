Lutto nel mondo dell'alpinismo della Marca: a 90 anni si è spento Ugo Baldan

Un grave lutto ha colpito, negli ultimi giorni, il mondo dell'alpinismo della Marca trevigiana. Sabato scorso, infatti, a causa di una malattia è venuto a mancare ai suoi cari il 90 Ugo Baldan, ex presidente del CAI di Conegliano di cui ha fatto parte per quasi settant'anni tanto da ricevere nel 2006 la benemerenza di "Accompagantore nazionale emerito di alpinismo giovanile".

Una scomparsa dolorosa la sua, annunciata via social proprio dagli amici del CAI coneglianese: "Ciao, Ugo! Alla fine te ne sei andato anche tu, nel modo garbato e discreto che conosciamo così bene. Ti immaginiamo fino all’ultimo con quella tua espressione vivace, illuminata da una sfumatura di cordiale ironia. Te ne sei andato dopo aver dato tanto alla Sezione, nei tuoi quasi 70 anni di vita associativa: come Segretario, ispettore del Vazzoler, componente della Commissione Rifugi, Presidente della Sezione e - infine - Accompagnatore Nazionale Emerito di Alpinismo Giovanile. Solo fino a qualche giorno fa ci tenevi ancora a dare il tuo contributo alle attività della sezione e ti scusavi di non poter essere presente come avresti voluto, a causa dei problemi di salute che avevano limitato la tua energia. Ci mancherai molto, ma moltissime cose in sede portano il tuo nome o la tua firma: sarà come averti ancora con noi".

Baldan lascia dunque nel dolore la moglie Adriana, la figlia Roberta con Pier e Kevin, il figlio Stefano con Sonia, la nipote Valentina con Alessandro, il fratello Luigino, i nipoti Laura e Carlo. Le esequie si terranno presso la Chiesa parrocchiale SS. Martino e Rosa a Conegliano oggi alle ore 10.30, mentre il Santo Rosario è stato recitato ieri alle 17.30, sempre in Chiesa. Il caro Ugo verrà poi tumulato presso il cimitero di San Giuseppe.