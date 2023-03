Morto il padre di Denis Botta, ex allenatore dell'Opitergina scomparso lo scorso anno

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, presso la chiesa parrocchiale di Faè di Oderzo il funerale di Narciso Botta, scomparso lo scorso 2 marzo e molto noto per essere stato titolare con la moglie di una nota gastronomia a Oderzo, in via Peschiere. Solo un anno fa la famiglia piangeva la morte del figlio Denis, 41 anni, ex allenatore delle squadre giovanili dell'Opitergino, anche lui conosciuto nella zona. Padre e figlio sono stati purtroppo accumunati dal medesimo tragico destino, stroncati da un tumore che è costato loro la vita. Denis era mancato a causa di un cancro ai linfonodi che era stato diagnosticato nel 2016, il 3 marzo 2022. La sua famiglia, proprio per seguirne le cure, aveva deciso di chiudere alcuni anni fa la gastronomia di famiglia. Narciso Botta lascia la moglie, la figlia, il genero e una nipotina.