Mangiano esche avvelenate, due pastori australiani in fin di vita

Iron e Daisy, due cani che lavorano con la Croce Rossa in operazioni di salvataggio, stanno lottando contro la la morte in una clinica veterinaria di Oderzo. Le due bestiole, sabato 11 settembre, passeggiando tra le compagne di via Fornese quando avrebbero mangiato dei bocconi con dentro il veleno