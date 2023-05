"Vampiri" del gasolio prendono i mira il deposito dei bus: spariti 300 litri

Ignoti la scorsa notte si sono introdotti presso il deposito automezzi della Mom a Oderzo, in via per Piavon riuscendo, mediante forzatura dei serbatoi di alcuni autobus, ad asportare circa 300 litri di gasolio. Indagini in corso a cura della locale Tenenza dei carabinieri.

Sempre nella notte a Mogliano Veneto, in via Ronzinella, ignoti dopo aver infranto il vetro della porta d'ingresso di una tabaccheria si sono introdotti all'interno riuscendo ad asportare alcuni gratta e vinci, il contante presente in cassa e tabacchi per circa 2.000 euro. Indagini in corso a cura locale Stazione Carabinieri.

Due denunce per guida in stato di ebbrezza durante i recenti controlli su strada di pattuglie dell'Arma: a Pieve di Soligo, in via Sernaglia, un automobilista 43enne e a Treviso un 32enne controllato in Piazzale Burchiellati sono risultati entrambi positivi all'alcoltest con tasso pari quasi a 1,50 gr./lt.. Patenti di guida ritirate.