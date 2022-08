Patente falsa per andare al McDrive: denunciato e auto sequestrata

Guida fino al McDrive di Conegliano con la patente falsa: nella serata di giovedì 25 agosto un cittadino nigeriano è stato fermato da una pattuglia della polizia che lo ha denunciato, sequestrandogli anche l'auto.

Il controllo al McDrive fa parte di un più ampio servizio di pattugliamento disposto dalla Questura di Treviso dopo i recenti episodi di microcriminalità nella città del Cima. Nei controlli sono state coinvolte: polizia di stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale insieme a vigili del fuoco e personale dell'azienda sanitaria Ulss 2. Tra le zona più controllate Via Manin, dove sono stati identificati una ventina di cittadini stranieri, di cui otto denunciati per occupazione abusiva di un immobile su due piani. Al titolare di un noto circolo, sempre in Via Manin, è stata invece notificata la sospensione dell’attività per varie irregolarità e assenza dei requisiti igienico sanitari nell’attività di somministrazione di cibi e bevande. Verranno segnalati dai vari organi competenti al Comune di Conegliano aspetti di agibilità per quanto riguarda impianti elettrici e idrici e profili strutturali, impianti fognari e in materia di smaltimento rifiuti trovati in cortile, ai fini anche del ripristino delle chiusure dello stabile. L'unità cinofila antidroga di Padova ha sequestrato un discreto quantitativo di marijuana durante i controlli di giovedì sera. Attenzionati speciali i locali pubblici del centro, Piazzale Zoppas e Corte delle Rose. Il cane antidroga “Tarol” ha ispezionato anche aiuole e piazzale del "Biscione", nonché le zone della stazione, e i parcheggi sotterranei della città.