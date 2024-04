Ubriaco aggredisce i carabinieri all'esterno di un bar, arrestato

Ha dato in escandescenze all'esterno di un bar, aggredendo i carabinieri che erano intervenuti per calmarlo. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Ponte di Piave, all'esterno di un locale di via Postumia. Ad essere arrestato dai carabinieri della compagnia di Conegliano per resistenza a pubblico ufficiale è stato un 39enne della zona. All’arrivo della pattuglia dell'Arma, l'uomo ha cercato di evitare il controllo dei militari e per questo motivo è stata necessaria la sua immobilizzazione forzata. L'arresto del 39enne è stato convalidato nella mattinata di oggi, 3 aprile, durante il processo per direttissima. L'indagato è stato rimesso in libertà e l'udienza è stata aggiornata al 6 maggio prossimo.