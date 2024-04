Lite per il tavolo prenotato in discoteca: seguito e pestato dal branco

Un semplice disguido sulla prenotazione di un tavolo in discoteca, qualche parola di troppo e forse l'alcol a fare da detonatore. Sarebbe questa la genesi dell'ennesimo episodio di violenza giovanile, solo l'ultimo tra quelli che in queste ultime settimane stanno continuando a succedere con impressionante e preoccupante regolarità. Questa volta è capitato in un parcheggio della zona industriale di Levada di Ponte di Piave, nella notte tra sabato e domenica, non distante dalla discoteca "Nolita", locale in cui era in corso una serata danzante. Un 19enne, dopo un screzio avuto con altro avventore per l'assegnazione di un tavolo della discoteca, è stato letteralmente braccato, inseguito nell'area del parcheggio, da un altro ragazzo (sembra un giovane di origini sudamericane con cui aveva avuto uno scambio di battute) e da altri complici. Una vera e propria "spedizione punitiva" con almeno una decina di aggressori che si sono accaniti con calci e pugni nei confronti del 19enne. La vittima è stata salvata dal passaggio di alcune auto e dal sopraggiungere di un addetto alla sicurezza del locale che ha disperso il branco e soccorso il giovane che è stato poi accompagnato da un amico al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo per essere sottoposto alle cure del caso. Avrebbe riportato alcune contusioni e una tumefazione ad un occhio. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della Tenenza di Oderzo. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ci sarebbe anche un video, registrato da uno dei presenti, del pestaggio: una clip che sta rimbalzando sui social e che sarà acquisito. Il locale da ballo, è bene sottolinearlo, è del tutto estraneo alla vicenda e ha anzi fornito massima collaborazione, allertando subito le forze dell'ordine, a cui il 19enne si è poi rivolto per sporgere querela.