Ubriaco al bar, strattona i carabinieri: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 6 agosto, verso le ore 16.30, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, O.S., 41enne marocchino pregiudicato e senza fissa dimora.

L'indagato, presente clandestinamente in Italia, è stato fermato in un bar del centro di Resana in evidente stato di alterazione. Alla vista dei carabinieri ha cercato di evitare i controlli strattonando i militari prima.di venire immobilizzato. Nella breve colluttazione nessuna persona è rimasta ferita. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Castelfranco Veneto, in attesa dell'udienza di convalida.