Camminvava per strada in stato confusionale, 15enne portata in ospedale

Verso le 16.30 di mercoledì pomeriggio, 3 gennaio, in via Ponte Vecchio a Bigolino di Valdobbiadene, un passante ha segnalato al 118 la presenza a bordo strada di una ragazza 15enne che stava camminando sola, in evidente stato confusionale. La giovane, raggiunta da un'ambulanza del Suem, è stata accompagnata presso l'ospedale di Montebelluna, dove è stata trattenuta per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Valdobbiadene.