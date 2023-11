Sorpresi a rubare alcolici: baby gang aggredisce il direttore del supermercato

Una settimana fa era riuscito a mettere in fuga un commando di ladri che aveva provato svaligiare il suo supermercato calandosi dal tetto. Sabato scorso però, 4 novembre, ad Andrea Spinacè, direttore del Cash and Carry di Oderzo, è andata decisamente peggio.

Poco prima delle ore 18 tre giovani sono entrati nel market al dettaglio lungo la Postumia e, confondendosi tra i clienti, hanno nascosto in uno zaino alcune bottiglie di superalcolici. Il loro comportamento non è sfuggito all'attenzione dei dipendenti che hanno subito allertato il direttore. In attesa alle casse, Spinacè ha fermato i tre ragazzi mettendosi tra loro e l'uscita, chiedendogli di aprire lo zaino. A quel punto la situazione è degenerata: i tre giovani colpiscono il direttore con una serie di pugni in faccia prima di fuggire verso il parcheggio. Soccorso da clienti e dipendenti, il responsabile è stato portato in pronto soccorso a Oderzo con ferite e lesioni al volto. I carabinieri di Oderzo hanno avviato le indagini sull'accaduto: fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso i tre giovani ladri. Se saranno identificati, per loro scatterà l'accusa di rapina impropria.