Ex cestista e storico panettiere di Lago, è morto Adriano Bottecchia

Lutto a Revine Lago, e in particolare nella frazione di Lago, per la scomparsa di Adriano Bottecchia, mancato a 70 anni dopo un breve ricovero in ospedale. Bottecchia, titolare del forno del paese (rigorosamente a legna e con una raffinata ricerca per le farine di alta qualità), faceva il panettiere in un'attività storica che con la conduzione della figlia, Vera, giungerà alla quarta generazione. Tutti lo conoscevano e lo apprezzavano: la sua arte resterà certamente nella memoria di chi viveva a Lago e non solo. Il funerale del 70enne, originario di Cappella Maggiore, si svolgerà mercoledì prossimo, 21 giugno, alle 15, presso l'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto. Bottecchia è molto conosciuto anche dagli appassionati di basket: in gioventù ha militato anche in serie A, con la Turboside Asti e la Juvi Cremona, e a Pordenone.

Il gruppo Fedelissimi Basket Pordenone ha dedicato al 70enne una dedica sulla propria pagina Facebook. "Era un personaggio anticonformista e per questo amato e "odiato" da molti" ha scritto Daniele "Adriano mi pare fosse originario di Cappella Maggiore, ma io l'ho conosciuto come il panettiere di Lago, il mio paese di adozione. Qui in zona lo conoscono tutti perchè faceva (e la figlia continuerà a fare, spero), un pane meraviglioso con il forno a legna che attirava i palati da tutta la Vallata e oltre. Buon viaggio Adriano, sapendo che starai andando dove vuoi e, come sempre, senza farti indicare la strada da nessuno".