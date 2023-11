Cade da un albero di cachi, ritrovato morto da un passante

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 29 novembre, verso le 17.30, a Revine Lago, in un terreno privato di via San Francesco. Un passante ha rinvenuto a terra il cadavere di un uomo, Giovanni Da Pont, pensionato di 85 anni, residente nella zona. Gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e dei sanitari del Suem 118, hanno evidenziato che il decesso era avvenuto verosimilmente a causa delle gravi lesioni riportate dal pensionato a causa delle caduta da una scala, posizionata vicino ad un albero da frutto, un caco, sulla quale il malcapitato era salito sino all'altezza di circa 6 metri per raccogliere frutti. Per l'uomo non c'era purtroppo più nulla da fare. La salma, trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto, è stata messa a disposizione dei famigliari, subito allertati della tragedia.