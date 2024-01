Lite tra giovani, poi due forti esplosioni: indagano i carabinieri

Una misteriosa lite tra giovani, a cui sono seguite due forti esplosioni. I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno aperto un'indagine sull'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, 22 gennaio, a Revine Lago, nel sagrato della chiesa di San Matteo Apostolo. Alcuni residenti, allarmati, hanno subito avvertito i carabinieri ma quando una pattuglia è giunta di fronte alla chiesa non è stato trovato nessuno e nessuna traccia di possibili esplosioni. Si è ipotizzato l'utilizzo di un'arma da fuoco o dei petardi ma non è stato repertato nulla che possa ricondurre a queste possibili cause alla deflagrazione. Più probabile una scacciacani, con colpi esplosi a salve, vista anche l'assenza di feriti. La verità potrebbe emergere dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e in particolare proprio di fronte all'edificio sacro. Si ipotizza per ora che alcuni ragazzi si siano incontrati, rendendosi protagonisti di quella che per ora appare più una bravata che un regolamento di conti, come temuto da alcuni residenti e confermato anche dal sindaco Massimo Magagnin. La verità potrebbe già emergere nell'arco delle prossime ore.