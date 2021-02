Travolto da un'auto, ferito ciclista 62enne

L'incidente poco dopo le 12.10 a Riese lungo una rotatoria all'incrocio tra via Callalta e via Monte Santo. Per i rilievi del caso intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto

Un 62enne di Loria, S.P., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.10 lungo una rotatoria, all'incrocio tra via Callalta e via Monte Santo. L'uomo era in sella ad una bici ed è stato travolto da un'auto in transito, una Volkswagen Golf. Sul luogo dell'incidente intervenuta ambulanza ed elicottero del Suem 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato, non in pericolo di vita. A svolgere i rilievi del caso i carabinieri del nucleo radiomobile.