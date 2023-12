Rissa tra ragazze in stazione delle corriere: giovane rapinata dello smartphone

Ancora un episodio di violenza tra giovani in zona stazione delle corriere a Treviso: sabato 16 dicembre cinque ragazze sono venute alle mani nell'area dell'ex Siamic e una di loro è stata rapinata del cellulare.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a fronteggiarsi, poco prima delle ore 18, un gruppo di tre ragazze contro altre due. Tra i due gruppi di giovani sono volate prima offese, poi si è passati alle mani con spinte e schiaffi fino a quando una delle ragazze non ha rubato con la forza lo smartphone della rivale dandosi poi alla fuga. A quel punto la giovane derubata ha chiamato il 113 con il telefono di un'amica, dando l'allarme. In pochi minuti gli agenti della Questura sono arrivati sul posto e, grazie alle informazioni fornite dalla ragazza derubata, sono riusciti in poche ore a individuare la giovane fuggita con lo smartphone. Messa alle strette, la ragazza ha detto agli agenti di aver trovato lo smartphone per terra dicendosi intenzionata a restituirlo alla proprietaria. La scusa non ha retto e il telefono è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. La giovane ladra è stata identificata dagli agenti della Questura. Quello di sabato è l'ultimo episodio, in ordine di tempo, di una lunghissima scia di violenze tra giovani avvenute nel quadrante di Via Roma: a inizio dicembre un 16enne era stato aggredito da un gruppo di 10 giovani in una sorta di spedizione punitiva a pochi metri dal sottopasso della stazione, poco prima un 17enne di Casale sul Sile era stato invece accoltellato a una mano per aver negato una sigaretta a un balordo. Episodi che, anche a pochi giorni dalle feste di Natale, sembrano non avere fine.