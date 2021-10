Ladri di trattori in azione: spariti tre mezzi, colpo da 150mila euro

Tornano in azione i ladri di trattore che quasi ogni anno in questo periodo dell'anno, purtroppo, fanno razzia nelle campagne trevigiane. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno visitato il distaccamento dell'azienda Moro group a Roncade, in via nuova Ca' Tron. Spariti tre trattori della New Hollan, mezzi che hanno un valore complessivo di circa 150mila euro. Il furto è fortunatamente coperto da assicurazione. I carabinieri di Roncade, a cui l'azienda ha denunciato l'episodio, indagano sulla vicenda. Purtroppo non ci sarebbe nessuna telecamera presente in zona. «Non c'è molto da dire, confidiamo nelle forze dell'ordine. Negli ultimi vent'anni non abbiamo mai subito nessun tipo di furto»: ha commentato l'amministratore delegato Gianpaolo Moro.