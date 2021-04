Ruba una carta di credito e la usa per pagare il conto al bar

A finire nei guai un 24enne di origini albanesi che nel febbraio scorso aveva messo a segno un furto in un'abitazione di Salgareda. A incastrarlo le indagini dei carabinieri di Ponte di Piave

Ha rubato alcuni oggetti all'interno di un'abitazione di un 53enne, a Salgareda: con le carte di credito, parte della refurtiva trafugata, ha pensato bene di pagare alcune consumazioni in alcuni bar della zona. Proprio voler fare "lo splendido" con gli amici ha tradito nel febbraio scorso un 24enne di origini albanesi ma residente nella zona di Oderzo, con precedenti di polizia alle spalle. Il giovane, smascherato dai carabinieri di Ponte di Piave, hanno denunciato il giovane per furto e utilizzo illecito di strumenti di pagamento.

Nei confronti dello straniero sono stati raccolte dai militari prove schiaccianti in merito ad un furto in abitazione avvenuto a Salgareda. nella circostanza, l'indagato, dopo essersi introdotto all' interno dell'abitazione del 53enne, si è impossessato di alcuni effetti personali oltre a due carte di credito che ha utilizzato nei locali dei dintorni.