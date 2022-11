Polizia locale ferma una 44enne, era al volante di un'auto rubata

Era da poco passato mezzogiorno di ieri, 9 novembre, quando, durante un controllo della polizia comunale a San Biagio di Callalta, è stata fermata una donna alla guida di un veicolo rubato. Alla conducente, B.F. di 44 anni, è stato subito contestato il reato di ricettazione a piede libero e per questo la donna è stata accompagnato al Comando, mentre la Citroen C3, oggetto di un furto denunciato il 20 luglio scorso, è stata sottoposta a sequestro.

L’intervento, messo a segno dagli agenti del comando di San Biagio, Monastier e Zenson coordinato dalla comandante Barbara Ciambotti, segue di pochi giorni un altro controllo sul territorio che ha portato al fermo di un due italiani, un 48enne e e un 36enne, denunciati per ricettazione in quanto erano bordo di una Fiat 500 risultata rubata nel 2021 a Perugia. Si tratta di un’auto destinata a locazione senza conducente. I due fermati sono risultati avere entrambi precedenti per furto e appropriazione indebita. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. «I due interventi – spiega Ciambotti – sono frutto di un’intensa attività di controllo del territorio, che gli agenti svolgono anche nelle ore serali, a tutela della sicurezza dei cittadini e per il contrasto dell’illegalità».