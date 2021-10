Malore in campo durante l'allenamento, salvato dai compagni di squadra

Paura nella serata di ieri, attorno alle 21 circa, al campo di calcio di via Zanella a Treviso, nel quartiere di Fiera. Durante un allenamento degli Amatori Treviso uno dei giocatori, Federico Ferrazzo, imprenditore 53enne di Stretti di Eraclea, ha avvertito un malore e si è accasciato a terra mentre stava facendo stretching, dopo aver concluso alcuni giri di campo di riscaldamento. A soccorrerlo sono stati i suoi compagni di squadra e in particolare Paolo Frati, Davide Schiavo, Pietro Potenza (ha praticato il massaggio), Dotto Andrea e l'irlandese Sean Finnegan. I giocatori sono riusciti, guidati via telefono dalla centrale operativa del Suem 118, a praticare all'uomo il massaggio cardiaco, prima dell'arrivo di medico e infermieri. Il 53enne, in gravi condizioni, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato, nel reparto di unità coronarica. Il 53enne aveva superato lo scorso 2 settembre la visita medico-sportiva.