Detenuto aggredito in carcere, interviene un'ambulanza del Suem 118

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio a Santa Bona. Un 42enne trasportato in pronto soccorso, con ferite fortunatamente non preoccupanti. Accertamenti sono in corso: a malmenarlo altri due giovani. Il cluster covid si è intanto ridotto da 36 a 5 persone