Controlli lungo le strade a Capodanno, 15 le patenti ritirate

E' stata una notte di controlli sulle strade della Marca quella appena passata di San Silvestro. Almeno cinquanta le pattuglie dei Carabinieri del Comando provinciale di Treviso e quasi 100 i militari impegnati tra il 31 dicembre e il 1 gennaio soprattutto nelle zone interessate alla cosidetta "movida". Il bilancio è di 400 veicoli sottoposti a controlli, 600 persone identificate e ben 15 patenti ritirate.

A Treviso sono stati denunciati un 20enne che, sottoposto a controllo alla guida della propria autovettura, è stato trovato senza patente di guida perché già ritirata pochi giorni prima e che aveva un tasso alcolemico quasi pari a 1,50. Sempre a seguito di controllo alla circolazione stradale un 19enne è stato invece denunciato per porto abusivo di armi: il ragazzo è stato trovato in possesso di una spada dentata con lama della lunghezza di 50 cm, nascosta all’interno dell’abitacolo del proprio veicolo e che è stata sequestrata. Nei guai è finito anche un 30enne senza fissa dimora, deferito anche lui per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: sottoposto a controllo nel sottopasso della stazione ferroviaria gli sono stati trovati addosso un martello frangivetro, un paio di forbici ed un coltello da caccia occultati nella propria giacca.

A Conegliano sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza, un 37enne di origine rumena trovato positivo ai test con un tasso di 1,72 e un 38enne, residente nel trevigiano, sorpreso alla guida di un’autovettura con 1,03. A un 29enne di origine argentina sono stati trovati invece quasi 3 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Capodanno particolarmente impegnativo per i carabinieri di Montebelluna che hanno denunciato a piede libero per guida senza patente una 47enne dominicana, residente nel trevigiano, che a seguito di controllo alla circolazione stradale veniva sorpresa alla guida di un’autovettura sprovvista della patente che non aveva peraltro mai conseguito, un 32enne marocchino anche lui trovato senza documento di guida mai preso e che aveva un tasso pari a 0,54, un 34enne di Montebelluna "beccato" in evidente stato di ubriachezza e con tasso alcolemico pari a 1,70 g/l, una 25enne, residente in provincia di Treviso, che aveva alzato il gomito e con l'alcolemia pari 1,16, un 31enne di Venezia con 1,41 e un 48enne marocchino, residente in provincia di Treviso, pizzicato con un livello di alcol nel sangue pari a 1,14. Cinque persone, tutte residenti nella Marca, sono state inoltre pizzicate alla guida dei propri veicoli in possesso di hashish e marijuana. Sono stati sequestrati quasi 6 grammi e elevate sanzioni amministrative per quasi quattordicimila euro.

A Castelfranco, durante i servizi di controllo del territorio, i militari dell'Arma hanno ritirato la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 28enne di origine rumena e un 55enne del posto, entrambi sorpresi alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico quasi pari a 2.

Infine a Vittorio Veneto i carabinieri hanno denunciato e ritirato la patente a un 56enne del luogo sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione dovuta dall’abuso di sostanze alcoliche ma che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test mentre un 51enne, residente nel veneziano, è stato deferito in quanto sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico pari a 1,30. Un 32enne del trevigiano, anche lui denunciato, è poi risultato positivo all'alcol test con un valore di 1,45.