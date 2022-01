Imprenditore-detective: sparisce il suo tablet, lo ritrova grazie ad una App

Aveva dimenticato il proprio tablet, del valore di circa mille euro, sul tettuccio della propria auto, parcheggiata nel centro storico di Treviso e qualcuno se n'era nel frattempo appropriato, dileguandosi. Grazie ad una App installata sul proprio smartphone il propretario del dispositivo, un imprenditore di 60 anni, è riuscito ad individuare dove si trovasse la refurtiva, allertando subito i carabinieri di Treviso. Grazie al segnale gps del tablet i militari hanno fermato il ladruncolo ad una fermata dell'autobus di Paese. Si trattava di uno studente ivoriano di 22 anni che aveva appunto viaggiato sul mezzo pubblico dal centro di Treviso fino a casa. Per lo straniero scatterà una denuncia per furto, reato che comprende anche l'appropriazione (come in questo caso) di oggetti smarriti.