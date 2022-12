Giorgione-Treviso, rissa tra ultras alla fine della partita: indagano i carabinieri

Violenta rissa tra tifosi di Treviso e Giorgione nel pomeriggio di domenica scorsa, 18 dicembre, all'esterno di un bar di Borgo Vicenza a Castelfranco Veneto. La gazzarra è scattata al termine della finale dei mondiali tra Francia e Argentina, a cui avevano assistito nel locale alcuni ultras biancocelesti e rosssostellati. Nel pomeriggio si è infatti svolta la sfida tra le due formazioni (0-4 per il Treviso capolista) che militano nel campionato di Eccellenza e i trevigiani sono rimasti "in trasferta" per seguirla alla tv. Ad agitare gli animi sarebbe stata qualche birra di troppo e alcune parole fuori posto da parte dei presenti. Lo scontro, su cui ora indagano i carabinieri, si sarebbe consumato attorno alle 20.30 e avrebbe coinvolto una ventina di tifosi, alcuni dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Qualche pugno prima del fuggi-fuggi generale. Durante l'incontro non si erano registrati scontri. Nei prossimi giorni saranno identificati i protagonisti dell'episodio: nella zona di Borgo Vicenza sono infatti presenti diverse telecamere, le cui immagini saranno acquisite nella prossime ore.