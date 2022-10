Trovato morto in casa, il decesso forse tre settimane fa

Tragedia della solitudine quello scoperto nel primo pomeriggio di oggi, 19 ottobre, in un'abitazione al civico 179 di via Sant'Antonino, a Treviso. Il corpo senza vita di un 70enne di origini belghe, Dorino Duprè, è stato trovato morto: il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione ed il decesso risalirebbe ad almeno tre settimane or sono. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e la polizia locale che ha identificato la salma. L'anziano, pensionato, non aveva nessun parente nel trevigiano. A lanciare l'allarme al comando di via Castello d'Amore sono stati i vicini di casa del 70enne che da tempo non lo vedevano. L'uomo, raccontano alcuni residenti, stava anche per lunghi periodi senza uscire ma un'assenza così prolungata non era mai capitata. L'anziano era da tempo gravemente malato ed è probabile che sia stato un malore ad essergli fatale.