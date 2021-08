Nel 2022 cinquanta nuove telecamere, occhi elettronici in Borgo Capriolo

Nel corso del 2022 saranno installate nel territorio comunale trevigiano ben cinquanta nuove telecamere di videosorveglianza, con un investimento complessivo di circa 200mila euro. Attualmente le telecamere nel territorio comunale sono 176: 91 dom cam che ruotano e sono manovrabili dall'operatore della centrale, 55 sono fisse e infine 30 sono lettori targhe che saranno gradualmente soppiantati dai targa system. Si tratta di strumenti di ultima generazione che permettono ricerche immediate in base a tipo di veicolo, modello e colore.

Nei prossimi giorni nella zona di Borgo Capriolo (qui lo scorso 8 febbraio si era consumata l'aggressione a pistolettate di Branko Durdevic ai danni del nipote, Joko) saranno installati due lettori di targhe, in entrata e uscita, e una telecamera ottica che permetterà riprese a 360°: è lo stesso modello di apparecchio presente in alcune aree del centro tra cui piazza San Leonardo, piazza Santa Maria dei Battuti ma anche in strade periferiche come via Bindoni. Per Borgo Capriolo un segnale importante, in una zona troppo spesso dimenticata.

Altre telecamere per la lettura delle targhe saranno installate tra qualche settimana anche lungo la tangenziale di Treviso: registreranno i passaggi di tutti i veicoli che percorrono le due corsie di marcia in direzione di Paese e quelle con direttrice Silea. Entro fine anno altre cinque nuove telecamere saranno posizionate in altrettanti punti del territorio comunale: solo nei prossimi giorni ne sarà definita l'ubicazione. Per una tale mole di immagini video registrate sarà necessario un adeguamento dell'apparecchiatura server e su questo versante l'investimento ammonterà a circa 60mila euro.