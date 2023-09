Ubriachi alla guida, quattro patenti ritirate dai carabinieri nel week end

Due automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica dai carabinieri del NOR - Sezione Radiomobile di Treviso nel corso di controlli su strada effettuati nel fine settimana. Una 50enne trevigiana è infatti risultata positiva all’alcoltest mentre si trovava alla guida, nella nottata di sabato, in viale della Repubblica di Treviso (tasso accertato superiore a 2 g/l). Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo.

Denunciato anche un 20enne del veneziano che nella scorsa nottata, controllato alla guida di autovettura in viale Nino Bixio a Treviso, è stato riscontrato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 2 g/l. Al giovane è stata ritirata la patente di guida. I due provvedimenti assunti si vanno ad aggiungere alle due sanzioni a carico di altrettanti automobilisti operate nella serata di venerdì dai Carabinieri di Casale sul Sile, a conferma che l’attività di prevenzione e contrasto a condotte di guida in condizioni psico-fisiche alterate, spesso causa di sinistri stradali con esiti gravi, continua ad essere, nell’ambito dei controlli sulle strade della “Marca”, una delle assolute priorità dell’Arma.