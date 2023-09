Alla guida con una patente falsa: scatta denuncia e sequestro dell'auto

Era alla guida di un'auto, con targa tedesca, e quando ha mostrato ai militari la patente che l'avevano fermata per un controllo, subito qualche dubbio è sorto. Proprio controllando con attenzione il documento è emerso che questo era del tutto falso, una vera e propria patacca. A finire nei guai una 39enne di origini brasiliane, a cui una pattuglia dell'Arma ha ordinato l'alt mentre stava percorrendo via Castellana a Treviso. Per la straniera è scattato il sequestro del veicolo e una denuncia per guida senza patente perchè mai conseguita.

A Casier, in via Aldo Moro, è stato fermato qualche sera fa un cittadino cinese di 38 anni che era alla guida di un'auto con un tasso alcolemico di 1,40 gr/l. Per l'asiatico è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. Continuano i controlli da parte dei militari dell'Arma per monitorare ed evitare gli incidente stradali.