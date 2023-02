Controlli sulle strade della Marca nel week end: ritirate 31 patenti di guida

Tra il 24 ed il 25 febbraio si sono svolti, su indicazione del Prefetto, Angelo Sidoti, servizi straordinari di controllo lungo le strade della provincia, finalizzati al contrasto dei comportamenti scorretti alla guida e alla prevenzione degli incidenti stradali. L’operazione, alla quale hanno partecipato le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali dei Comuni della provincia ha visto il coinvolgimento di 91 pattuglie e di 195 operatori.

I veicoli fermati sono stati 1.235, per un totale di 1.305 persone sottoposte a controllo. L’attività svolta ha permesso di accertare 24 casi di guida in stato di ebbrezza (di cui 1 inerente a persone con meno di 21 anni e/o conducenti professionali e uno di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti) mentre in 4 casi è stata appurata la guida in stato di alterazione provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Continua ad essere significativo anche il dato inerente al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con 31 verbali di accertamento elevati nei riguardi di altrettanti guidatori. In 5 casi è stato riscontrato l’utilizzo di dispostivi elettronici durante la guida mentre sono state 9 le violazioni per guida pericolosa. Nel corso del servizio sono state rilevate altre 92 violazioni al Codice della Strada. Nel complesso, gli operatori delle Forze di Polizia, incluse le Locali, hanno ritirato 31 patenti, 13 carte di circolazione e denunciato 20 persone all’Autorità Giudiziaria. Il totale di punti da decurtare è pari a 510.